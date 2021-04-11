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    • 11.04.2021 13:37
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    CANLI | Sivas - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 34. haftasında heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Sivas evinde konuk ettiği ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | Sivasspor - Konyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sivas ile kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Başlama düdüğü 13.30'da çalan - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

    SİVASSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
    Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Cofie, Robin, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare
    Konyaspor: Sehic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Amir, Shengelia, Amar, Bytyqi, Cikalleshi

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    Haberler Spor CANLI | Sivasspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle