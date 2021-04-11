Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13.30'da çalan Sivasspor - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Cofie, Robin, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Konyaspor: Sehic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Amir, Shengelia, Amar, Bytyqi, Cikalleshi