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    • 10.04.2021 17:19
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    Galatasaray - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

    Galatasaray, 'in 33. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Hakem yönetiminde 'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar...

    Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI

    Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.



    Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İŞTE MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre, Etebo, Gedson, Feghouli, Oğulcan, Babel, Falcao

    Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Castro, Jimmy, Ndao, Mevlüt



    TERİM VE DAVALA CEZALI
    Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

    Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala'nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek.

    Maçta Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.



        KEREM AKTÜRKOĞLU VE HENRY ONYEKURU YOK
        Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

        Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

        Yeni tip koronavirüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın durumları ise yapılacak son testlerin ardından belli olacak.

        Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



        SON 5 MAÇTA BİR GALİBİYET
        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.

        Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

        Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

        48 PUANLA 8. SIRADA YER ALIYOR
        Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.



        GALATASARAY İLE KARAGÜMRÜK ARASINDA 14. RANDEVU
        Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım, ligde daha önce 13 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

        Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 11 golle karşılık verdi.

        Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.

        GALATASARAY'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
        Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.

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