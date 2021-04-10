Galatasaray - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre, Etebo, Gedson, Feghouli, Oğulcan, Babel, Falcao
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Castro, Jimmy, Ndao, Mevlüt
TERİM VE DAVALA CEZALI
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala'nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek.
Maçta Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.