Galatasaray - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM İZLE | Galatasaray maçı canlı takip





GALATASARAY İLE KARAGÜMRÜK ARASINDA 14. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 13 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 11 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.