Alanyaspor yenilgisi ve BB Erzurumspor beraberliklerinin ardından şampiyonluk yarışına havlu atan Trabzonspor'da, gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.
Gelecek sezonun planları üzerinde çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yapılacak transferler konusunda futbolcu izleme komitesiyle her gün görüştüğü öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle İhsan Gündüz Derelioğlu ile hergün en az 1-2 saat bir araya gelip konuşmalar yaptığı belirtiliyor.
SOL BEK, 8 NUMARA VE SANTRFORA AS OYUNCU İSTİYOR
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı ile Derelioğlu; sağ bek, sol bek, 8 numara, kanat ve santrfor mevkileri üzerinde sürekli olarak görüş alışverişinde bulunuyor. Avcı sol bek, 8 numara ve santrfora birinci oyuncu istiyor.