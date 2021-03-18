SOL BEK, 8 NUMARA VE SANTRFORA AS OYUNCU İSTİYOR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı ile Derelioğlu; sağ bek, sol bek, 8 numara, kanat ve santrfor mevkileri üzerinde sürekli olarak görüş alışverişinde bulunuyor. Avcı sol bek, 8 numara ve santrfora birinci oyuncu istiyor.