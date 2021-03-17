Ligde zirvede kupada finalde! Beşiktaş, Başakşehir'i yıktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i uzatmada 3-2 yenerek finale adını yazdıran ilk takım oldu. 17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'dan sıyrılarak şutunu çekti ve skoru 1-0 yaptı.
VİDA FARKI İKİYE ÇIKARDI...
22. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Soldan kullanılan köşe atışında Oğuzhan, topu N'Koudou'ya gönderdi. N'Koudou'nun ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0.
BAŞAKŞEHİR EŞİTLİĞİ YAKALADI
2. yarıda Başakşehir üstündü. 60'da Visca'nın ortasında Utku topu çeldi. Seken topu Deniz tamamladı: 2-1. 77'de Deniz'in ortasına Giuliano dokundu ve maçı uzatmaya götürdü: 2-2.
LARİN KARTAL'I FİNALE TAŞIDI
102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljaic'in pasında ceza sahası ön çizgisinde buluşan Larin yerden vuruşla maçın skorunu ilan etti: 3-2.
Beşiktaş kupada ilk finalist oldu.
VİNCENT ABOUBAKAR KORKUTTU
Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Aboubakar, ilk yarının son anlarında dizinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı. Durumu bugün netleşecek.
HEDEFİMİZ ÇİFTE KUPA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i eleyip kupada finale çıktıkları maç sonrası gururlu olduklarını söyledi. Yalçın, "Taraftarımıza hem lig hem kupada şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağımızın sözünü veriyorum. Bize inansınlar " dedi.
SANTRA TOPU ARAS KARGO'DAN
Beşiktaş -Başakşehir maçının toplarını Vodafone Park'a taşıyan Aras Kargo, özel tasarlanan araçla başlama vuruşu için topu maçın hakemine teslim etti.
FİNALİN ADI BELLİ OLUYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı bugün belli olacak. Saat 20.45'te Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan yarı final maçı neticesinde Beşiktaş'ın finaldeki rakibi netleşecek. Finalin adının konacağı Antalya- Alanya maçı naklen A Spor ekranlarından yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve oynanacağı stat ise ileriki günlerde açıklanacak.
VİDA FARKI İKİYE ÇIKARDI...
22. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Soldan kullanılan köşe atışında Oğuzhan, topu N'Koudou'ya gönderdi. N'Koudou'nun ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0.
BAŞAKŞEHİR EŞİTLİĞİ YAKALADI
2. yarıda Başakşehir üstündü. 60'da Visca'nın ortasında Utku topu çeldi. Seken topu Deniz tamamladı: 2-1. 77'de Deniz'in ortasına Giuliano dokundu ve maçı uzatmaya götürdü: 2-2.
LARİN KARTAL'I FİNALE TAŞIDI
102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljaic'in pasında ceza sahası ön çizgisinde buluşan Larin yerden vuruşla maçın skorunu ilan etti: 3-2.
Beşiktaş kupada ilk finalist oldu.
VİNCENT ABOUBAKAR KORKUTTU
Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Aboubakar, ilk yarının son anlarında dizinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı. Durumu bugün netleşecek.
HEDEFİMİZ ÇİFTE KUPA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i eleyip kupada finale çıktıkları maç sonrası gururlu olduklarını söyledi. Yalçın, "Taraftarımıza hem lig hem kupada şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağımızın sözünü veriyorum. Bize inansınlar " dedi.
SANTRA TOPU ARAS KARGO'DAN
Beşiktaş -Başakşehir maçının toplarını Vodafone Park'a taşıyan Aras Kargo, özel tasarlanan araçla başlama vuruşu için topu maçın hakemine teslim etti.
FİNALİN ADI BELLİ OLUYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı bugün belli olacak. Saat 20.45'te Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan yarı final maçı neticesinde Beşiktaş'ın finaldeki rakibi netleşecek. Finalin adının konacağı Antalya- Alanya maçı naklen A Spor ekranlarından yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve oynanacağı stat ise ileriki günlerde açıklanacak.