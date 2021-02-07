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    • Spor
    • 07.02.2021 Gazete
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    Ankaragücü-Sivasspor maçı bugün (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün Ankaragücü evinde Sivasspor’u ağırlayacak. Maç saat 16.00’da başlayacak. Program: 13.30 Erzurum-Kayserispor, 16.00 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    A.Gücü-Sivasspor

    Süper Lig'de bugün Ankaragücü evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Program: 13.30 Erzurum-Kayserispor, 16.00 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor.

    ASLAN ANTEP'TE KAYIP
    ING Basketbol Süper Ligi'nde Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti. Günün diğer maçında Türk Telekom sahasında Afyon'u 89-86 yendi.

    BURSA'DA VİRÜS ŞOKU!
    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Giresunspor maçına altyapıdan 9 futbolcunun dahil edildiği açıklandı.

        YALÇIN'DAN 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
        Sergen Yalçın bu akşam Konyaspor maçında kadroda iki değişiklik yapacak. Başarılı hoca savunmada Welinton'un yerine Montero'ya, sağ kanatta N'Koudou'nun yerine ise Rachid Ghezzal'a forma verecek.

        CENK TOSUN KADRODA OLMAYACAK
        Karantina süreci biten ve takıma katılan Cenk Tosun bugün Konya maçının kadrosunda olmayacak. Yıldız futbolcunun kupadaki Konya maçında oynaması bekleniyor.

        KONYASPOR'A KARŞI 22'YE 5 ÜSTÜN!
        Beşiktaş         bu akşam Konya'yı ağırlayacak. 19.00'daki maçı Halis Özkahya yönetecek. Kartal rakibini 40 maçta 22 kez yenerken, 5 kez mağlup oldu.

            ORTA SAHAYA DOKUNMAYACAK!
            Trabzon'da Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçında kazanan kadroyu bozmayacak. Fırtına'nın orta sahasında Berat, Baker ve Bakasetas oynayacak.

            OYUNCULARIMDA KAYGI YOK
            Abdullah Avcı, "Benim de kaygım vardı ama oyuncularım da bu kaygıyı görmedim. Ne istiyorsak yapıyorlar" dedi.

            TRABZON'A PARA DOPİNGİ
            Trabzonspor yönetim kurulu yoğun maç temposu içerisinde oyuncuların geride kalan devre arısı itibariyle tüm maaş ve prim alacaklarını hesaplarına yatırdı.

                MALATYA'DAN ZEMİN TALEBİ!
                Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yetkililerden saha zemini konusunda yeni görüntü ve fotoğraflar talep etti.

                İSTANBUL'A ÜMRANİYE ŞOKU
                TFF 1. Lig'de İstanbulspor evinde Ümraniyespor'a 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Ümraniye'nin gollerini Ahmet Canbaz (pen.), Kevin Mayi ve Atchom (pen.) attı. İstanbulspor'un gollerini ise İbrahim Yılmaz ve Koray Kılınç kaydetti. İstanbulspor'un 6 maçlık galibiyet serisi son buldu.

                FATİH KARAGÜMRÜK BİR ATTI ÜÇ ALDI!
                Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, rakip sahada Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Bu yenilgiyle Medipol Başakşehir'de düşüş devam ederken, Karagümrük üst üste 2. galibiyetini aldı ve üst sıralar için iddiasını ortaya koydu. Maçın tek golü 52. dakikada oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun altı pas önüne havadan gönderdiği topu Jimmy Durmaz kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

                    HATAYSPOR'DAN FARKLI TARİFE
                    Hatayspor Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Hatay'ın gollerini 44'de Boupendza, 72'de Aabid, 84'te Abdurrahman, 90+1'de Kamara akarken, ev sahibi Kasımpaşa'nın tek sayısı 56'da Thelin'den geldi.

                    ALANYA 90+7'DE GÜLDÜ
                    Süper                     Lig'de Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Rizespor'u 90+7'de Mustafa Pektemek'in golüyle 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Alanya'nın ilk golünü 32 penaltıdan Bareiro attı. Rize'nin tek sayısı 25'de Talbi kaydetti.
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