Ankaragücü-Sivasspor maçı bugün (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Ankaragücü evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Program: 13.30 Erzurum-Kayserispor, 16.00 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor.
ASLAN ANTEP'TE KAYIP
ING Basketbol Süper Ligi'nde Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti. Günün diğer maçında Türk Telekom sahasında Afyon'u 89-86 yendi.
BURSA'DA VİRÜS ŞOKU!
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Giresunspor maçına altyapıdan 9 futbolcunun dahil edildiği açıklandı.