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    • Spor
    • 28.01.2021 Gazete
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    Lider ’ın en önemli isimlerinden 'dan yorumu

    Attığı gollerle 'e damgasını vuran dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, transfer gündemindeki için, "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok" diye konuştu

    Lider Beşiktaş’ın en önemli isimlerinden Aboubakar

    Attığı gollerle 'e damgasını vuran dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, transfer gündemindeki için, "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok" diye konuştu.

    , "Hocamızın katkısıyla iyi çalıştık ve buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz ya devam edeceğiz. Takımda mükemmel bir hava var" ifadesini kullandı.

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