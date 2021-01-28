Attığı gollerle Süper Lig'e damgasını vuran Vincent Aboubakar dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, transfer gündemindeki Hulk için, "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok" diye konuştu.

Aboubakar, "Hocamızın katkısıyla iyi çalıştık ve buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz ya devam edeceğiz. Takımda mükemmel bir hava var" ifadesini kullandı.