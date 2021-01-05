Uzun zamandır hangi takıma transfer olacağı konuşulan Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Berat Özdemir'in Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulüpler de prensip anlaşması sağladı.
Gelen haberlere göre Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Berat Özdemir'in Trabzonspor'a 4,5 yıllık imza atacağı ifade edildi.
BERAT ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Berat Ayberk Özdemir (d. 23 Mayıs 1998; Melikgazi, Kayseri) Türk futbolcu. 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giymektedir.
Kulüp takımları kariyeri
Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan 1. Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.
Özel hayatı
Ailesinin tek çocuğu olan Berat'ın annesi diş teknisyeni iken babası askerdi. 2019 sonu itibarıyla Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü öğrencisidir.