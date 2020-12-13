Beşiktaş, bugün lider Alanyaspor'la oynayacağı maça özel bir motivasyonla çıkıyor. Zorlu maç öncesi oyuncuları ile toplantı yapan Yalçın, "Alanyaspor'u yendiğimiz takdirde rakibimiz ile fark 1 puana inecek. Eksik maçımızı da hesaba katarsak zirvede yolumuz ardına kadar açılacak" dedi. Yalçın'ın öğrencileri de Alanya'yı yenerek 4'te 4 yapıp zirveye 1 adım daha yaklaşmak istiyor.

KARTAL'IN ZORLU SINAVI

Beşiktaş bugün saat 19.00'da Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanya'daki karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

OĞUZHAN'IN İKİNCİ DALYA HEYECANI

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, bugünkü Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi durumunda Süper Lig'deki 200. maçına çıkacak.