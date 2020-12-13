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    • Spor
    • 13.12.2020 Gazete
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    : Zirve için kader maçımız

    , bugün lider ’la oynayacağı maça özel bir motivasyonla çıkıyor. Zorlu maç öncesi oyuncuları ile toplantı yapan Yalçın, “Alanyaspor’u yendiğimiz takdirde rakibimiz ile fark 1 puana inecek. Eksik maçımızı da hesaba katarsak zirvede yolumuz ardına kadar açılacak” dedi. Yalçın’ın öğrencileri de Alanya’yı yenerek 4’te 4 yapıp zirveye 1 adım daha yaklaşmak istiyor.

    Zirve için kader maçımız

    , bugün lider 'la oynayacağı maça özel bir motivasyonla çıkıyor. Zorlu maç öncesi oyuncuları ile toplantı yapan Yalçın, "Alanyaspor'u yendiğimiz takdirde rakibimiz ile fark 1 puana inecek. Eksik maçımızı da hesaba katarsak zirvede yolumuz ardına kadar açılacak" dedi. Yalçın'ın öğrencileri de Alanya'yı yenerek 4'te 4 yapıp zirveye 1 adım daha yaklaşmak istiyor.

    KARTAL'IN ZORLU SINAVI
    Beşiktaş bugün saat 19.00'da Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanya'daki karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

    OĞUZHAN'IN İKİNCİ DALYA HEYECANI
    Beşiktaşlı , bugünkü Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi durumunda 'deki 200. maçına çıkacak.

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    Haberler Spor Sergen Yalçın: Zirve için kader maçımız