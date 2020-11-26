UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Karabağ ile karşılaşıyor.
Sivasspor, maça koronavirüse yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıkarken Jorge Felix de sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.
Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlayacak.
İLK 11'LER
Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone
LİDER VILLARREAL
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da Karabağ'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Villarreal'e 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer alıyor.
AVRUPA'DA 11 MAÇTA 3 GALİBİYET
Avrupa kupalarında daha önce 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, üç kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.
Avrupa maçlarında toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız ve Kayode'nin yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.