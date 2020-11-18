Cenk Tosun için önemli gün

Ay-Yıldızlı ekipteki 18. golünü Rusya'ya kaydeden Cenk Tosun, 1 gol daha atarsa A Milli Takım tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5'incilikte yer alan efsane isimler Metin Oktay ve Cemil Turan'ı yakalayacak. Cenk Tosun'un, 21 gollü Lefter'i yakalamasına ise yalnızca 3 gol kaldı. Aday kadrodaki en golcü isim 24 golü bulunan Burak Yılmaz.

EFECAN KARACA KADRODAN ÇIKARILDI

Macaristan ile bugün karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Efecan Karaca Güneş tarafından kadrodan çıkarıldı. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal da Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.