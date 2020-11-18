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    • Spor
    • 18.11.2020 Gazete
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    için önemli gün

    Ay-Yıldızlı ekipteki 18. golünü ’ya kaydeden , 1 gol daha atarsa A tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5’incilikte yer alan efsane isimler ve ’ı yakalayacak. Cenk Tosun’un, 21 gollü Lefter’i yakalamasına ise yalnızca 3 gol kaldı. Aday kadrodaki en golcü isim 24 golü bulunan .

    Cenk Tosun için önemli gün

    Ay-Yıldızlı ekipteki 18. golünü 'ya kaydeden , 1 gol daha atarsa A tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5'incilikte yer alan efsane isimler ve 'ı yakalayacak. Cenk Tosun'un, 21 gollü Lefter'i yakalamasına ise yalnızca 3 gol kaldı. Aday kadrodaki en golcü isim 24 golü bulunan .

    EFECAN KARACA KADRODAN ÇIKARILDI
    Macaristan ile bugün karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Efecan Karaca Güneş tarafından kadrodan çıkarıldı. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal da Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.

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