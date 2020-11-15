9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sezonun 14. yarışının sıralama turları ıslak pistte yapıldı. 3. antrenman seansıyla başlayan pilotlar, yağmur sebebiyle ıslak ve kaygan pistte hız yapmak ve araçları kontrol etmekte epey zorlandı.
Formula 1 pilotları "Buzun üstünde gidiyoruz" hissine kapıldıklarını ve zorlandıklarını ifade ettiler. 2. ve 3. seanslarda yağmurun olmadığı anlar ise yılın sürprizine sahne oldu. Racing Point pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik derecesiyle bugünkü yarışa ilk sırada başlama hakkını kazandı.
İkinci sırada Red Bull pilotu Verstappen yer alırken, yarışa 3. sırada yine Racing Point'ten Perez başlayacak.
Pilotlar klasmanında ilk sırada yer alan Lewis Hamilton bugünkü yarışa 6. sıradan start alacak. Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada şaşkınlığını ve mutluluğunu paylaştı.
Racing Pilot'un Kanadalı pilotu, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Formula 1'in İstanbul ayağı bugün saat 13.10 başlayacak.
Yarışın sürprizlere açık olduğu konuşuluyor.
HİKAYENİN YENİDEN BAŞLAMASI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 yarışının 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmesini "yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" olarak değerlendirdi. Bakan Kasapoğlu, "İki milyar insanın gözü İstanbul'da olacak. Bu organizasyonu layıkıyla yapacağız" dedi.