Racing Pilot'un Kanadalı pilotu, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Formula 1'in İstanbul ayağı bugün saat 13.10 başlayacak.

Yarışın sürprizlere açık olduğu konuşuluyor.

HİKAYENİN YENİDEN BAŞLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 yarışının 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmesini "yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" olarak değerlendirdi. Bakan Kasapoğlu, "İki milyar insanın gözü İstanbul'da olacak. Bu organizasyonu layıkıyla yapacağız" dedi.