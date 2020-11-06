İSTANBUL'DA ÇÖKÜŞ!

The Telegraph, "Acınası" manşetini kullanırken, The Times, "Manchester United, U-10 oyuncularını utandıracak hatalarla kaybetti. United'ın İstanbul'daki çöküşü" yorumunu yaptı.

24 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ

M.United önünde tarihi bir galibiyet alan Başakşehir kasasını da dolduruyor. Şu ana kadar elde edilen gelir 24 milyon Euro seviyesine gelmiş durumda.