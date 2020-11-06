Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 2-1'lik Manchester United galibiyeti Ada basınında büyük yankı uyandırdı. Gazeteler temsilcimize övgüler yağdırırken, Solskjaer'in ekibi için çok ağır yorumlar yaptı.
MATIC 62 YAŞINDA MI?
"Aptal ve Demba" başlığını atan Daily Mirror, "Ba 35 yaşındaki bacaklarıyla Matic'ten kaçtı. Matic 32 yaşında ama 62 gibi görünüyor. Ba'yı kovalarken Boğaz'ın suları içinde hareket etmeye çalışıyor gibiydi" dedi.
İSTANBUL'DA ÇÖKÜŞ!
The Telegraph, "Acınası" manşetini kullanırken, The Times, "Manchester United, U-10 oyuncularını utandıracak hatalarla kaybetti. United'ın İstanbul'daki çöküşü" yorumunu yaptı.
24 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ
M.United önünde tarihi bir galibiyet alan Başakşehir kasasını da dolduruyor. Şu ana kadar elde edilen gelir 24 milyon Euro seviyesine gelmiş durumda.