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    • Spor
    • 27.10.2020 Gazete
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    ’ın kredisi tükendi! hoca değişikliğine gidebilir

    'da sıcak saatler yaşanıyor. Sezona ile başlayan Bordo- Mavililer, ilk 6 haftada istediği sonuçları alamadı. İlk 6 haftada 3 yenilgi alan ’da Eddie Newton topun ağzına geldi. Yönetim bugün hoca değişikliğine gidebilir.

    Kritik gün

    Trabzon'da sıcak saatler yaşanıyor. Sezona Eddie Newton ile başlayan Bordo- Mavililer, ilk 6 haftada istediği sonuçları alamadı. İlk 6 haftada 3 yenilgi alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Eddie Newton topun ağzına geldi. Yönetim bugün hoca değişikliğine gidebilir.

    YORUMCULUĞU BIRAKTI!
    Hoca adaylarında ilk sırada son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı var. Tecrübeli hoca, beIN Sports yorumculuğunu Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi bırakmıştı.

    TEK YETKİLİ BAŞKAN!


    Trabzonspor yönetim kurulu, teknik direktör değişikliği konusundaki tüm sorumluluğu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi. Ağaoğlu'nun bu konudaki kararını en kısa zaman içerisinde açıklaması bekleniyor.
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    Haberler Spor Eddie Newton’ın kredisi tükendi! Trabzonspor hoca değişikliğine gidebilir