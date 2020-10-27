Trabzon'da sıcak saatler yaşanıyor. Sezona Eddie Newton ile başlayan Bordo- Mavililer, ilk 6 haftada istediği sonuçları alamadı. İlk 6 haftada 3 yenilgi alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Eddie Newton topun ağzına geldi. Yönetim bugün hoca değişikliğine gidebilir.
YORUMCULUĞU BIRAKTI!
Hoca adaylarında ilk sırada son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı var. Tecrübeli hoca, beIN Sports yorumculuğunu Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi bırakmıştı.
TEK YETKİLİ BAŞKAN!
Trabzonspor yönetim kurulu, teknik direktör değişikliği konusundaki tüm sorumluluğu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi. Ağaoğlu'nun bu konudaki kararını en kısa zaman içerisinde açıklaması bekleniyor.