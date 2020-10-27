TEK YETKİLİ BAŞKAN!



Trabzonspor yönetim kurulu, teknik direktör değişikliği konusundaki tüm sorumluluğu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi. Ağaoğlu'nun bu konudaki kararını en kısa zaman içerisinde açıklaması bekleniyor.