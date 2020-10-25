Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. haftanın dev karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. 5 maçın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, son 9 maçtır yenemediği Trabzonspor'u yenerek rakibi karşısındaki seriyi sonlandırmak istiyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe'ye karşı yakaladığı seriyi sürdürmenin peşinde.
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Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe
VAR HAKEMLERİ
Karşılaşmada VAR olarak Halil Umut Meler, AVAR'da Abdülkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy var.
Maçın hakemi Cüneyt Çakır, yan hakemleri de Bahattin Duran ile Tarık Ongun.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİN PEŞİNDE
Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.
SON 31 MAÇTA 2 GALİBİYET
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor, bu süreçte rakibine karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon aldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, böylece yaklaşık 23 yıl sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.
FENERBAHÇE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.
Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 23 lig maçında 12 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.