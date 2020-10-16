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    • Spor
    • 16.10.2020 Gazete
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    'ın yeni i Josef De Souza: Kendimi şanslı hissediyorum

    'ın yeni i Josef De Souza A'dan Z'ye konuştu. kulüplerde oynadığı için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Büyük kulüplerin beklentisi şampiyon olmak" dedi.

    Kendimi şanslı hissediyorum
    Beşiktaş'ın yeni i Josef De Souza A'dan Z'ye konuştu. kulüplerde oynadığı için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Büyük kulüplerin beklentisi şampiyon olmak" dedi.

    Sergen hoca ile iletişiminin çok iyi olduğunu ifade eden Souza, "Aramız gayet iyi. Sürekli Beşiktaş için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz" dedi. 'den yazılı teklifin sadece 'tan geldiğini belirten Souza, "İyi oyunculardan kurulu bir takımız. İyi başlangıç yapamadık ama önemli olan nasıl bitirdiğimiz. Benim için artık çalışma zamanı. Bana gösterilen sevgiye ve ilgiye sahada cevap vermeliyim. Bunun için mücadele edeceğim" ifadesini kullandı.

    BEŞİKTAŞ TARAFTARI FARK YARATIYOR
    Souza Beşiktaş taraftarının her zaman fark yaratan bir taraftar grubu olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Onların takıma gösterdiği sevgiyi çok iyi bilen bir oyuncuyum" ifadesini kullandı.

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