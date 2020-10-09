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    • Spor
    • 09.10.2020 Gazete
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    imza sonrasında ilk kez konuştu! Emre istedi geldim

    'nin yeni i , Sarı-Lacivertli kulübe attığı imza sonrasında ilk kez basına açıklamalarda bulundu. futbolcu ile birçok kez konuştuğunu ve kendisinin Fenerbahçe'ye gelmesini çok istediğini belirterek, "Sonunda teklifi kabul ettim ve burdayım" dedi.

    Emre istedi geldim

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Sarı-Lacivertli kulübe attığı imza sonrasında ilk kez basına açıklamalarda bulundu.

    Arjantinli futbolcu Emre Belözoğlu ile birçok kez konuştuğunu ve kendisinin Fenerbahçe'ye gelmesini çok istediğini belirterek, "Sonunda teklifi kabul ettim ve burdayım" dedi.

    Şu anda bir kas sakatlığının bulunduğunu ifade eden Arjantinli futbolcu, "Ama çok uzun sürmez.

    1 hafta sonra takımım için her şeyimi verebilecek duruma gelirim. 32 yaşındayım ve ciddi bir sakatlığım bulunmuyor" şeklinde konuştu.
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    Haberler Spor Diego Perotti imza sonrasında ilk kez konuştu! Emre istedi geldim