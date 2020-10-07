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    • Spor
    • 07.10.2020 Gazete
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    Bonservisler Sörloth’tan! 7 oyuncu bonservisiyle alındı

    yaz döneminin en hareketli takımları arasında yer aldı. Bordo-Mavililer ve ’dan oluşan ikisi yerli, , Diabate, Flavio, Trondsen, Marlon, Plaza, Afobe, ve Djianiny’den oluşan 9’u yabancı olmak üzere toplam 11 transfer yaptı.

    Bonservisler Sörloth’tan!

    yaz döneminin en hareketli takımları arasında yer aldı. Bordo-Mavililer ve 'dan oluşan ikisi yerli, , Diabate, Flavio, Trondsen, Marlon, Plaza, Afobe, ve Djianiny'den oluşan 9'u yabancı olmak üzere toplam 11 transfer yaptı.

    BÜYÜK BİR KAR
    Yönetim Sörloth'tan kasasına 10 milyon Euro koydu. Bonservisleriyle alınan 7 oyuncuya ise 7 milyon 576 bin Euro ödendi. Bu paralar Sörloth'un bonservisiyle karşılanacak.

    DJANINY İÇİN GEÇİCİ LİSANS ÇIKARILACAK
    Trabzonspor bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Djaniny Tavares Semedo'nun ismi Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyuncu listesinde yer alıyor. Ancak oyuncunun lisansı henüz tescil edilemedi. Trabzonspor kulübünün bu nedenle geçici lisans için TFF aracılığıyla FIFA'ya başvurulacağı öğrenildi.

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    Haberler Spor Bonservisler Sörloth’tan! 7 oyuncu bonservisiyle alındı