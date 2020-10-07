Bonservisler Sörloth’tan! 7 oyuncu bonservisiyle alındı

Trabzonspor yaz transfer döneminin en hareketli takımları arasında yer aldı. Bordo-Mavililer Muhammet Taha Tepe ve Rahmi Anıl Başaran'dan oluşan ikisi yerli, Vitor Hugo, Diabate, Flavio, Trondsen, Marlon, Plaza, Afobe, Lewis Baker ve Djianiny'den oluşan 9'u yabancı olmak üzere toplam 11 transfer yaptı.

BÜYÜK BİR KAR

Yönetim Sörloth'tan kasasına 10 milyon Euro koydu. Bonservisleriyle alınan 7 oyuncuya ise 7 milyon 576 bin Euro ödendi. Bu paralar Sörloth'un bonservisiyle karşılanacak.

DJANINY İÇİN GEÇİCİ LİSANS ÇIKARILACAK

Trabzonspor bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Djaniny Tavares Semedo'nun ismi Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyuncu listesinde yer alıyor. Ancak oyuncunun lisansı henüz tescil edilemedi. Trabzonspor kulübünün bu nedenle geçici lisans için TFF aracılığıyla FIFA'ya başvurulacağı öğrenildi.