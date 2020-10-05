Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta alınan 1-0'lık Gençlerbirliği yenilgisi sonrası flaş açıklamalar yaptı.
HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM
Çok vasat bir futbol oynadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Bu futbol ve mücadelenin karşılığı yenilgidir. Daha sezon başındayız ama bazı ipler kopma noktasına geldi. Özelilkle sezon planlaması konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yakın zamanda her şeyi açıklayacağım" dedi.
MESAJ YOLLADI
Yalçın transferle ilgili soruya ise, "Onu bana değil transferi yapanlara sorun" yanıtını vererek yönetime mesaj yolladı.
HATALARIN BEDELİNİ ÖDEDİK
Dün 11'de forma şansı bulan Montero, "Hatalar yaptık ve bedelini ödedik. Ner iki yarıya da uyuşuk başladık. Bu mağlubiyeti hak ettik" diye konuştu.