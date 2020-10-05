HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM

Çok vasat bir futbol oynadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Bu futbol ve mücadelenin karşılığı yenilgidir. Daha sezon başındayız ama bazı ipler kopma noktasına geldi. Özelilkle sezon planlaması konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yakın zamanda her şeyi açıklayacağım" dedi.