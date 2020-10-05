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    • Spor
    • 05.10.2020 Gazete
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    Sergen Yalçın tepkili! "i yapanlara sorun!"

    , ’ta alınan 1-0’lık yenilgisi sonrası flaş açıklamalar yaptı. Yalçın le ilgili soruya ise, "Onu bana değil transferi yapanlara sorun" yanıtını vererek yönetime mesaj yolladı.

    Transferi yapanlara sorun!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta alınan 1-0'lık Gençlerbirliği yenilgisi sonrası flaş açıklamalar yaptı.

    HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM
    Çok vasat bir futbol oynadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Bu futbol ve mücadelenin karşılığı yenilgidir. Daha sezon başındayız ama bazı ipler kopma noktasına geldi. Özelilkle sezon planlaması konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yakın zamanda her şeyi açıklayacağım" dedi.

    MESAJ YOLLADI
    Yalçın transferle ilgili soruya ise, "Onu bana değil transferi yapanlara sorun" yanıtını vererek yönetime mesaj yolladı.

    HATALARIN BEDELİNİ ÖDEDİK
    Dün 11'de forma şansı bulan Montero, "Hatalar yaptık ve bedelini ödedik. Ner iki yarıya da uyuşuk başladık. Bu mağlubiyeti hak ettik" diye konuştu.
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    Haberler Spor Sergen Yalçın tepkili! "Transferi yapanlara sorun!"