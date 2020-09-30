GELİRLERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI

"Doğru planlama ve doğru adımlarla hemen hemen tüm gelirlerimizde yüzde 50'yi aşan bir artış sağladık. Yaklaşık 140 milyon liradan fazla sponsorluk geliri elde ettik. 150 milyon lirayı aşan bir ticari gelir sağladık."

TARAFTARLARA BİR SÖZ VERDİK

"Biz taraftarlarımıza bir söz verdik, 'Trabzonspor'u her zaman yarışın içinde tutacağız' dedik. Bu sözümüzü de tutmaya çalışıyoruz. Ancak burada herkesin biraz sabırlı olması gerekiyor. Çünkü sabrın sonu selamettir."