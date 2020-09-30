Malatya galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da yüzler gülerken, Başkan Ahmet Ağaoğlu da çok umutlu mesajlar verdi. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Göreve geldiğimiz günden bugüne ödediğimiz para 1 milyar 100 milyon liranın üzerinde. Ortalama günde 1.2 milyon liralık bir ödeme yapmışız."
AİLECEK BİRLİKTE BAŞARDIK!
"7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz. Bu Trabzonspor ailesinin hep birlikte başardığı seferberliğin ürünüdür. Hem sahada hem kasada hem masada güçlü bir kulüp hedefine doğru hızla yürüyoruz."
GELİRLERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI
"Doğru planlama ve doğru adımlarla hemen hemen tüm gelirlerimizde yüzde 50'yi aşan bir artış sağladık. Yaklaşık 140 milyon liradan fazla sponsorluk geliri elde ettik. 150 milyon lirayı aşan bir ticari gelir sağladık."
TARAFTARLARA BİR SÖZ VERDİK
"Biz taraftarlarımıza bir söz verdik, 'Trabzonspor'u her zaman yarışın içinde tutacağız' dedik. Bu sözümüzü de tutmaya çalışıyoruz. Ancak burada herkesin biraz sabırlı olması gerekiyor. Çünkü sabrın sonu selamettir."