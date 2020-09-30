Bulgar basınında yer alan habere göre; kanat oyuncusu Stanislav Ivanov Galatasaray'ın yeni oyuncusu olacak. Bulgar kulübü ve Türk ekibi yakında transferi tamamlayacak. Habere göre Ivanov uzun süredir Türk devinin scout ekibi tarafından takip ediliyor. Bu arada teknik direktör Fatih Terim'in de Bulgar kanat oyuncusunu onayladığı ifade ediliyor.

21 yaşındaki futbolcunun hücumda her iki kanat dışında santrfor mevkinde de forma giyebiliyor.

Birden fazla mevkide oynayabilmesi Fatih Terim için cazip bir durum. Levski Sofia'nın bu transfer için Galatasaray'dan 650 bin Euro civarında bonservis bedeli istediği de gelen haberler arasında.