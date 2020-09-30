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    • Spor
    • 30.09.2020 Gazete
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    ’den Ivanov’a onay

    Bulgar basınında yer alan habere göre; kanat oyuncusu 'ın yeni oyuncusu olacak. Bulgar kulübü ve Türk ekibi yakında i tamamlayacak. Habere göre Ivanov uzun süredir Türk devinin scout ekibi tarafından takip ediliyor. Bu arada 'in de Bulgar kanat oyuncusunu onayladığı ifade ediliyor.

    Terim’den Ivanov’a onay

    Bulgar basınında yer alan habere göre; kanat oyuncusu Stanislav Ivanov Galatasaray'ın yeni oyuncusu olacak. Bulgar kulübü ve Türk ekibi yakında i tamamlayacak. Habere göre Ivanov uzun süredir Türk devinin scout ekibi tarafından takip ediliyor. Bu arada 'in de Bulgar kanat oyuncusunu onayladığı ifade ediliyor.

    21 yaşındaki futbolcunun hücumda her iki kanat dışında santrfor mevkinde de forma giyebiliyor.

    Birden fazla mevkide oynayabilmesi Fatih Terim için cazip bir durum. Levski Sofia'nın bu transfer için Galatasaray'dan 650 bin Euro civarında bonservis bedeli istediği de gelen haberler arasında.

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