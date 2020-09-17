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    • 17.09.2020 18:23
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    - karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

    Son dakika haberi... 'nde temsilcimiz , deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    'nde 2. ön eleme turunda deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da ilk 11 belli oldu.

    Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

    Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor.

    Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart olacak.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

    Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, , Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne

    GALATASARAY'DA 9 İSİM KADRODA YER ALMADI
    Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı..

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