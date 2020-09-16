Fener forvet avında... Vedat Muriç'in boşluğunu en az onun kadar iyi bir isimle doldurmak isteyen Sarı- Lacivertliler tam 6 forvetle temas halinde... Yönetim listenin ilk sırasında yer alan Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

OPSİYON TEKLİFİ 6 MİLYON

Alınan bilgilere göre Portekiz kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 6 milyon Euro teklif edildi. Yönetim yanıt beklemeye başladı.