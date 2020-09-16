Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den büyük pazarlık

    Yönetim Porto’ya 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi ve yanıt beklemeye başladı... ayrıca Dost, Sporar, Pato Samatta ve Mandzukic için de görüşme halinde...

    Büyük pazarlık

    Fener forvet avında... Vedat Muriç'in boşluğunu en az onun kadar iyi bir isimle doldurmak isteyen Sarı- Lacivertliler tam 6 forvetle temas halinde... Yönetim listenin ilk sırasında yer alan Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

    OPSİYON TEKLİFİ 6 MİLYON
    Alınan bilgilere göre Portekiz kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 6 milyon Euro teklif edildi. Yönetim yanıt beklemeye başladı.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
    Fener ayrıca listedeki diğer isimler Samatta, Mandzukic, Bas Dost, Sporar ve Pato için de girişimlerini sürdürüyor. 5 ismin kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeler devam ediyor.

    ŞU ANKİ PLANLAMA: 1 FORVET
    Şu anki planlamaya göre Sarı-Lacivertliler 1 forvet almayı düşünüyor. Ancak yönetimin transferin bitimine kadar ikinci forvet takviyesini de gündeme alabileceği ifade ediliyor.

    FENER'E SICAK BAKIYOR
    Porto'dan ayrılma kararı alan Ze Luis'in Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

    KARTAL DA TEKLİF YAPMIŞTI
    Ze Luis'in adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak Porto, Siyah-Beyazlılar'dan gelen teklifi yeterli bulmamıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ze Luis Fenerbahçe'den büyük pazarlık
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri