Fener forvet avında... Vedat Muriç'in boşluğunu en az onun kadar iyi bir isimle doldurmak isteyen Sarı- Lacivertliler tam 6 forvetle temas halinde... Yönetim listenin ilk sırasında yer alan Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
OPSİYON TEKLİFİ 6 MİLYON
Alınan bilgilere göre Portekiz kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 6 milyon Euro teklif edildi. Yönetim yanıt beklemeye başladı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fener ayrıca listedeki diğer isimler Samatta, Mandzukic, Bas Dost, Sporar ve Pato için de girişimlerini sürdürüyor. 5 ismin kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeler devam ediyor.
ŞU ANKİ PLANLAMA: 1 FORVET
Şu anki planlamaya göre Sarı-Lacivertliler 1 forvet almayı düşünüyor. Ancak yönetimin transferin bitimine kadar ikinci forvet takviyesini de gündeme alabileceği ifade ediliyor.
FENER'E SICAK BAKIYOR
Porto'dan ayrılma kararı alan Ze Luis'in Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.
KARTAL DA TEKLİF YAPMIŞTI
Ze Luis'in adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak Porto, Siyah-Beyazlılar'dan gelen teklifi yeterli bulmamıştı.