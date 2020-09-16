Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    ile anlaşma yakın

    Başkanı 'nin anlaşmayı 10 yıla çekmek için yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade ediliyor...

    Bankalar Birliği ile anlaşma yakın
    Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için uzun süredir görüşme halinde olan Beşiktaş sona yaklaştı. 1 yıla yakın bir süredir bu anlaşmayı yenilemek isteyen , her fırsatta "Faizler düştü ve biz de anlamamızı bu çerçevede revize ettirip vadeyi 10 yıla yaymak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde bu anlamdaki girişimlerini hızlandıran Siyah- Seyazlılar yakında camiaya müjdeyi vereceği ifade ediliyor. bu anlaşmayı imzaladığı takdirde 5 yıllık vade 10 yıla çıkacak ve ler düşecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Bankalar Birliği ile anlaşma yakın
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri