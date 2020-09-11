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    • Spor
    • 11.09.2020 Gazete
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    sert konuştu: "Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz!"

    Yalçın, “Gençlerle oynarım ama 6. haftada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik olduğu zaman bana, ‘Helal olsun, gençleri oynatıyorsun’ diyecek misiniz? Tabela önemli. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?” dedi.

    Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz

    Yalçın, "Gençlerle oynarım ama 6. haftada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik olduğu zaman bana, 'Helal olsun, gençleri oynatıyorsun' diyecek misiniz? Tabela önemli. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?" dedi.

    Yalçın, "Gençleri rahat bırakın. Zamanı geldiğinde zaten oynatıyoruz. Bu kadar üstüne gitmeyin çocukların. 7 tane genç oyuncuyu aynı anda oynatamayız. Burası Beşiktaş" diye konuştu.

    BUNLAR BENİM İÇİN ÜZÜCÜ
    Sergen hoca, "11'e yakın 21 yaş civarında oyuncumuz var. Hala da 'Gençlere önem vermiyor' deniliyor. Bunlar benim için üzücü" dedi.



    YÜZYILIN ALTYAPISI
    Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, "'nin en iyisi olacağız. Yüzyılın altyapısını kuracağız" ifadelerini kullandı.

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