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    • Spor
    • 11.09.2020 Gazete
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    Kanarya’nın rotası Giuliano

    Yeni ler için gerekli evrakları dün ’na gönderen forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler ve transferinden çekildikten sonra eski oyuncusu Giuliano’dan gelen haberle harekete geçti.

    Kanarya’nın rotası Giuliano

    Yeni ler için gerekli evrakları dün 'na gönderen forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler ve transferinden çekildikten sonra eski oyuncusu Giuliano'dan gelen haberle harekete geçti.

    FESİH İÇİN KULÜBÜYLE MASADA
    Brezilyalı yıldızın Al Ahli'den bonservisini almak için görüştüğü ve her an fesih haberinin gelebileceği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar Giuliano'nun menajeri ile temasa geçtiler.

    ÇUBUKLUYU GİYMEK İSTİYOR
    Giuliano bonservisini eline alır almaz Feerbahçe'den somut bir adım gelmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın da yeniden çubuklu formayı giymeye istekli olduğu gelen haberler arasında.

    BİR GOLCÜ DAHA ALINACAK
    Teknik direktör Erol Bulut'un da da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Giuliano'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe bir pivot santrfor daha alacak.

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