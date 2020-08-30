Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eran Zahavi koptu geliyor

    'nin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Eran Zahavi, kulübü Guangzhou’ya veda etti ve bonservisini eline aldı. Fenerbahçe’de un patron olan İsrailli menajeri ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. Zahavi’ye birçok kulüpten teklif olmasına rağmen İsrailli 10 numaranın Fenerbahçe’ye gelmeyi çok arzuladığı öğrenildi.

    Eran Zahavi koptu geliyor

    'nin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Eran Zahavi, kulübü Guangzhou'ya veda etti ve bonservisini eline aldı. Fenerbahçe'de un patron olan İsrailli menajeri ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. Zahavi'ye birçok kulüpten teklif olmasına rağmen İsrailli 10 numaranın Fenerbahçe'ye gelmeyi çok arzuladığı öğrenildi.

    Bu arada Eran Zahavi de, Fenerbahçe ile ilgili birçok oyuncudan bilgi aldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski oyuncularından da yer alıyor. Roberto Carlos'un Eran Zahavi'ye Fenerbahçe ile ilgili tüm detayları anlattığı ve İsrailli yıldızın transferinin an meselesi olduğu ifade ediliyor.

    İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR
    Eran Zahavi'nin her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanması kendisini daha özel bir oyuncu haline getiriyor. Güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.

    MEVKİSİ 10 NUMARA AMA TAM BİR GOL MAKİNESİ
    33 yaşında olan Eran Zahavi, 10 numaralı mevkide oynamasına rağmen gol istatistikeri bir santrfordan aşağıda değil.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Eran Zahavi koptu geliyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri