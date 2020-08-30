Eran Zahavi koptu geliyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Eran Zahavi, kulübü Guangzhou'ya veda etti ve bonservisini eline aldı. Fenerbahçe'de futbolun patron olan Emre Belözoğlu İsrailli 10 numaranın menajeri ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. Zahavi'ye birçok kulüpten teklif olmasına rağmen İsrailli 10 numaranın Fenerbahçe'ye gelmeyi çok arzuladığı öğrenildi.

Bu arada Eran Zahavi de, Fenerbahçe ile ilgili birçok oyuncudan bilgi aldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Roberto Carlos da yer alıyor. Roberto Carlos'un Eran Zahavi'ye Fenerbahçe ile ilgili tüm detayları anlattığı ve İsrailli yıldızın transferinin an meselesi olduğu ifade ediliyor.

İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR

Eran Zahavi'nin her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanması kendisini daha özel bir oyuncu haline getiriyor. Güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.



MEVKİSİ 10 NUMARA AMA TAM BİR GOL MAKİNESİ

33 yaşında olan Eran Zahavi, 10 numaralı mevkide oynamasına rağmen gol istatistikeri bir santrfordan aşağıda değil.