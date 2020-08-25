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    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
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    Galatasaray'da 3-5-2 mi?

    a le girmeye hazırlanıyor. Tecrübeli hocanın şu ana kadarki tüm taktik idmanlarda Falcao ve Diagne’yi birlikte oynatması dikkat çekiyor.

    Yeni sistem 3-5-2 mi?

    a le girmeye hazırlanıyor. Tecrübeli hocanın şu ana kadarki tüm taktik idmanlarda Falcao ve Diagne'yi birlikte oynatması dikkat çekiyor.

    ARDA VE EMRE FORVET ARKASI
    Tecrübeli hocanın geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandığı 3-5-2 dizilişini yeni sezonda ana taktik olarak kullanmayı düşündüğü belirtiliyor. Terim'in bu sistemde Emre Kılınç ve Arda Turan'ı da forvet arkası olarak kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

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    Haberler Spor Galatasaray'da yeni sistem 3-5-2 mi?
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