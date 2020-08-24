Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Boğaziçi’nde zafer ve 'ın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’nde gerçekleşen ve ’ndan başlayıp ’nda sona eren 6.5 km’lik tamamlandı. Yarışmada genel klasmanda kadınlarda , erkeklerde ise birinci oldu. Yarışmaya toplam 1765 yüzücü katıldı.

    Boğaziçi’nde zafer Hilal Zeynep Saraç ve Mustafa Serenay'ın

    'nde gerçekleşen ve 'ndan başlayıp 'nda sona eren 6.5 km'lik tamamlandı. Yarışmada genel klasmanda kadınlarda , erkeklerde ise birinci oldu. Yarışmaya toplam 1765 yüzücü katıldı.

    LOS ANGELES LAKERS SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ
    NBA'de Play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 116-108, Milwaukee Bucks da Orlando Magic'i 121-107 yenerek serilerinde durumu 2-1 yaptı. Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaparken, Anthony Davis 29 sayı attı.


    UEFA, Medipol Başakşehir'e ve teknik direktörü Okan Buruk'a 5 Ağustos'ta Kopenhag'a karşı oynadıkları maçta, karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu oldukları gerekçesiyle uyarı cezası verdi. Gecikmenin sorumlusu olarak belirlenen Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası verildi. B.Şehir maçı 3-0 kaybetmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Boğaziçi’nde zafer Hilal Zeynep Saraç ve Mustafa Serenay'ın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri