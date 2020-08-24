Boğaziçi’nde zafer Hilal Zeynep Saraç ve Mustafa Serenay'ın

İstanbul Boğaziçi'nde gerçekleşen ve Asya Kıtası'ndan başlayıp Avrupa Kıtası'nda sona eren 6.5 km'lik Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı. Yarışmada genel klasmanda kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde ise Mustafa Serenay birinci oldu. Yarışmaya toplam 1765 yüzücü katıldı.

LOS ANGELES LAKERS SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ

NBA'de Play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 116-108, Milwaukee Bucks da Orlando Magic'i 121-107 yenerek serilerinde durumu 2-1 yaptı. Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaparken, Anthony Davis 29 sayı attı.



UEFA, Medipol Başakşehir'e ve teknik direktörü Okan Buruk'a 5 Ağustos'ta Kopenhag'a karşı oynadıkları maçta, karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu oldukları gerekçesiyle uyarı cezası verdi. Gecikmenin sorumlusu olarak belirlenen Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası verildi. B.Şehir maçı 3-0 kaybetmişti.