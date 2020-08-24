Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Necip Uysal dışındaki futbolcuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancıların yüzde 99'u indirime yanaşmıyor. Oğuzhan'ın Euro üzerinden bir indirimi var ama TL üzerinden yok. Vida'nın aldığı maaşı ödemeye niyetli bir takımı yok. Bu yüzden de ayrılmak istemiyor" dedi.

Başkan Çebi, harcama limitlerinin dolu olduğunu da söylerken," Şu anda yeni transfer yapmakta zorlanıyoruz. Oyuncu göndermemiz gerekli. Birkaç oyuncumuzla görüşüyoruz" diye konuştu. Kasımpaşalı Koita ilgili ise Çebi, "Kasımpaşa bize Koita'yı satmak istemediklerini iletti" açıklamasını yaptı.