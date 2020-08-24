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    • Spor
    • 24.08.2020 Gazete
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    Başkanı : Aldığı maaşı veren yok

    Başkanı , gündeme dair açıklamalarda bulundu. dışındaki futbolcuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, “Yabancıların yüzde 99’u indirime yanaşmıyor. Oğuzhan’ın Euro üzerinden bir indirimi var ama TL üzerinden yok. Vida’nın aldığı maaşı ödemeye niyetli bir takımı yok. Bu yüzden de ayrılmak istemiyor” dedi.

    Aldığı maaşı veren yok

    Başkanı , gündeme dair açıklamalarda bulundu. dışındaki futbolcuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancıların yüzde 99'u indirime yanaşmıyor. Oğuzhan'ın Euro üzerinden bir indirimi var ama TL üzerinden yok. Vida'nın aldığı maaşı ödemeye niyetli bir takımı yok. Bu yüzden de ayrılmak istemiyor" dedi.

    Başkan Çebi, harcama limitlerinin dolu olduğunu da söylerken," Şu anda yeni transfer yapmakta zorlanıyoruz. Oyuncu göndermemiz gerekli. Birkaç oyuncumuzla görüşüyoruz" diye konuştu. lı Koita ilgili ise Çebi, "Kasımpaşa bize Koita'yı satmak istemediklerini iletti" açıklamasını yaptı.

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