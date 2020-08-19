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    • 19.08.2020 Gazete
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    2020-21 sezonunu ’le başlatmaya hazırlanan 21 takımlı ligin fikstürüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre yetkilileri ’in ilk yarısını 16, sını ise 24 hafta oynatacak. Yapılan planlamaya göre ikinci yarıda hafta içi fikstürleri ile sezonun tamamlanması düşünülüyor.

    Süper Kupa Katar’da!

    2020-21 sezonunu 'le başlatmaya hazırlanan 21 takımlı ligin fikstürüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre yetkilileri 'in ilk yarısını 16, sını ise 24 hafta oynatacak. Yapılan planlamaya göre ikinci yarıda hafta içi fikstürleri ile sezonun tamamlanması düşünülüyor.

    Federasyonun bir başka projesi ise Süper Kupa maçıyla ilgili. Bu sezon Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın normalde sezon başlamadan yapılması gerekiyor. Ancak iddialara göre TFF zaman darlığı nedeniyle bu maçı devre arasına alacak. Karşılaşmanın Katar'da yapılması da ciddi şekilde konuşuluyor.

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