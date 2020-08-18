Mustafa Cengiz: Paraları Leyla’ya basmışlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk imza töreninde çarpıcı açıklamalara imza attı. Cengiz, "Bizim paramız var, en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok, atamayız. Biz bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek, iki yıldır tasarrufla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel 'Param bitti, bana limit arttırımı verin' Galatasaray oyun bozanlık yapıyor" dedi.

Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sen sadece değerli rakiplerimizin yöneticisi değilsin. Sen aynı zamanda Türk sporunun temsilcisinin. Ben sadece Galatasaray'ı temsil etmiyorum, örnek olmalıyım. Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon Euro harcamayı. Biz hala bu borçları ödüyoruz. Hala temizleyemedik. Ben bütün rakip kulüplere en az kendim kadar saygı duyuyorum. Bizi kimse har vurup harman savurmaya alet edemez, başkalarına da alet olmayız. Biz Galatasarayız. Bizim örnek olmamız lazım"

BİZ DE PAPAZ OLMASINI BİLİRİZ!

Mustafa Cengiz, "4 oyuncu hariç tüm futbolcular yüzde 15 indirim yaptı. Bizimle papaz oldular. Biz de papaz olmasını biliriz" ifadelerini kullandı.