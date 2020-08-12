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    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
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    'da imzaladı! Sıra bugün 'ta

    Sarı-Kırmızılı yönetimin daha önce anlaşma sağladığı Oğulcan Çğalayan dün attığı imzayla resmen lı oldu. Cimbom bugün de ’dan ayrılan ile resmi sözleşme yapacak.

    Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan imzaladı!

    de imzaları bir bir attırmaya başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce anlaşma sağladığı Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan'a sözleşme imzalattı. Genç futbolcu için imza töreninden önce onun sesinden bir video yayınlandı.

    Bu videoda Oğulcan'ın, "Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımına merhaba" diyen sesi yayınlandı. Transferin resmen açıklanması sonrası konuşan Oğulcan, "Büyük taraftarımıza ve şerefli formamıza yakışan bir sporcu olacağıma söz veriyorum. Galatasaray'a imza atmak tarif edilemeyecek bir gururdu." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın bugün de Emre Kılınç transferini resmen açıklaması bekleniyor.

    Haberler Spor Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan imzaladı! Sıra bugün Emre Kılınç'ta
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