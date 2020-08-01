Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe golcü bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in, Eintracht Frankfurt forması giyen ve önceki yılın yaz transfer döneminde uzun süre gündeminde olan Hollandalı santrfor Bas Dost için devreye girdiği bildirildi.

31 yaşındaki golcü oyuncu, Sporting'deki başarılı dönemi sonrası Eintracht Frankfurt'ta düzenli olarak istediği 11 şansını bulmakta zorlanmıştı.

7 milyon Euro bedelle Alman ekibine transfer olan Bas Dost, Eintracht Frankfurt'ta 29 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu maçların sadece 18'inde ilk 11'de kendisine şans buldu.

1.96 boyuyla rakip savunmaya zor anlar yaşatabilen Bas Dost 18 kez Hollanda Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 1 gole imza attı.