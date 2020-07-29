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    • Spor
    • 29.07.2020 Gazete
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    'ye Rus bombacı Smolov

    Ocak ayındaki ara döneminde ’dan kiralık olarak ekibi ’ya transfer olan , kiralama anlaşmasının sona ermesiyle birlikte ’ya döndü. Yıldız oyuncu kariyerine farklı bir takımla devem etmek istediğini açıkladı.

    Fenerbahçe'ye Rus bombacı Smolov

    Ocak ayındaki ara döneminde 'dan kiralık olarak ekibi 'ya transfer olan , kiralama anlaşmasının sona ermesiyle birlikte 'ya döndü. Yıldız oyuncu kariyerine farklı bir takımla devem etmek istediğini açıkladı.

    GÖRÜŞMEYE SMOLOV'DAN ONAY
    Bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Rus santrforun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Smolov'un bilgisi dahilinde olurken Rus golcü Fener'e prensipte 'evet' dedi.

    FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
    'nin yeni teknik direktörünün onayı alınırsa Smolov ile görüşmeler hızlandırılacak. Fener yönetimi Smolov'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
    Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü bulunan Smolov 30 yaşında ve 1.86 boyunda. Güncellenmiş piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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