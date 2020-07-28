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    • Spor
    • 28.07.2020 Gazete
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    stoperin kralına göz dikti! Vertonghen bombası

    Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan ’nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki lı stoper sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham’dan ayrıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe stoperin kralına göz dikti!

    Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan 'nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki lı stoper sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.

    FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ
    Aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise Belçika'da olacak.

    İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK
    Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.

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