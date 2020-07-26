Fenerbahçe 2019/20 sezonunun kapanış haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek sezonu galibiyetle ve 7. sırada tamamladı. Şampiyonluk yarışına haftalar önce havli atan Sarı-Lacivertililer, geçtiğimiz hafta da Beşiktaş'a yenilerek Avrupa umutları tamamen kaybetmişti
AÇILIŞI EMRE PENALTIDAN YAPTI
F.Bahçe'ye 3 puan getiren goller 39'da son maçına çıkan Emre Belözoğlu (pen), 60'da Rodrigues ve 90+7'de Ozan Tufan'dan geldi. Rize'nin tek golünü 53'de Skoda attı. Rize bu yenilgiye rağmen Süper Lig'de kalmayı başardı.
ARTIK GÖZLER YENİ SEZONDA
Son kupasını 2014 yılında kazanan Fenerbahçe'de taraftarlar artık önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunun kurulmasını istiyor. Sarı-Lacivertli renklere gönül vetenler yeni nokta atış transferlerle yeni sezona umutla bakmayı umut ediyor.
16 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK KAPTAN OLDU
64'te yerini Zajc'a bırakan Emre kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk'un koluna taktı ve genç yıldıza büyük jest yaptı.
LYON'LA GÖRÜŞEN GUSTAVO YİNE YOK!
Lyon ile görüşen Gustavo kadroya alınmadı. Lyon, Gustavo için F.Bahçe'ye 8 milyon Euro teklif etmişti.
EMRE İÇİN BİR İHTİMAL DAHA VAR!
Emre "Maç bitince annemi aradım. Bende emeği çok. Birkaç gün içinde gerekli açıklamayı yapacağım" dedi. Emre'ye 1 yıl daha oynaması için baskı olrduğu öğrenildi.
TARİHTE BİR İLK - FENER&G.SARAY AVRUPA'DA YOK
Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biri sezonu ilk 4'te bitiremeyerek Avrupa bileti alamadı. Fener sezonu 7. Galatasaray, ise 6. bitirdi.
AÇILIŞI EMRE PENALTIDAN YAPTI
F.Bahçe'ye 3 puan getiren goller 39'da son maçına çıkan Emre Belözoğlu (pen), 60'da Rodrigues ve 90+7'de Ozan Tufan'dan geldi. Rize'nin tek golünü 53'de Skoda attı. Rize bu yenilgiye rağmen Süper Lig'de kalmayı başardı.
ARTIK GÖZLER YENİ SEZONDA
Son kupasını 2014 yılında kazanan Fenerbahçe'de taraftarlar artık önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunun kurulmasını istiyor. Sarı-Lacivertli renklere gönül vetenler yeni nokta atış transferlerle yeni sezona umutla bakmayı umut ediyor.
16 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK KAPTAN OLDU
64'te yerini Zajc'a bırakan Emre kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk'un koluna taktı ve genç yıldıza büyük jest yaptı.
LYON'LA GÖRÜŞEN GUSTAVO YİNE YOK!
Lyon ile görüşen Gustavo kadroya alınmadı. Lyon, Gustavo için F.Bahçe'ye 8 milyon Euro teklif etmişti.
EMRE İÇİN BİR İHTİMAL DAHA VAR!
Emre "Maç bitince annemi aradım. Bende emeği çok. Birkaç gün içinde gerekli açıklamayı yapacağım" dedi. Emre'ye 1 yıl daha oynaması için baskı olrduğu öğrenildi.
TARİHTE BİR İLK - FENER&G.SARAY AVRUPA'DA YOK
Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biri sezonu ilk 4'te bitiremeyerek Avrupa bileti alamadı. Fener sezonu 7. Galatasaray, ise 6. bitirdi.