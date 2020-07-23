Burak Yılmaz The End! Golcü oyuncu ile ipler kopmak üzere

Beşiktaş Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Bir süredir yönetimle arasında huzursuzluk olduğu öne sürülen golcü futbolcu Lille ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş'tan 12 milyon TL alacağı bulunan Siyah-Beyazlı oyuncu yönetime, "6 milyon TL'yi verin diğer 6 milyon TL sizde kalsın" teklifini yaptı. Ancak yönetim, "Bonservisini istiyorsan hepsini bırak" dedi.

Taraflar arasında pazarlığın sürdüğü gelen bilgiler arasında. İstanbul'da bulunan Lille'in yetkilileri sözleşmenin feshedilmesi durumunda Burak'ı sağlık kontrolünden geçirerek imza attırmayı hedefliyor.