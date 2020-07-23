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    • Spor
    • 23.07.2020 Gazete
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    The End! Golcü oyuncu ile ipler kopmak üzere

    Yönetim huzuru bozduğu gerekçesiyle Burak’a kapıyı gösterdi. Bunun üzerine ile anlaşan Burak, “12 milyon lira alacağımın 6 milyon TL’sini verin gideyim”dedi.

    Burak Yılmaz The End! Golcü oyuncu ile ipler kopmak üzere

    Beşiktaş Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Bir süredir yönetimle arasında huzursuzluk olduğu öne sürülen golcü futbolcu Lille ile anlaşma aşamasına geldi.

    'tan 12 milyon TL alacağı bulunan Siyah-Beyazlı oyuncu yönetime, "6 milyon TL'yi verin diğer 6 milyon TL sizde kalsın" teklifini yaptı. Ancak yönetim, "Bonservisini istiyorsan hepsini bırak" dedi.

    Taraflar arasında pazarlığın sürdüğü gelen bilgiler arasında. 'da bulunan 'in yetkilileri sözleşmenin feshedilmesi durumunda Burak'ı sağlık kontrolünden geçirerek imza attırmayı hedefliyor.

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