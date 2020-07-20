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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    Taraftardan özür diliyoruz

    , maçından sonra açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “Şampiyonluk hedefimizdi ama başaramadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bu sene ’nı alarak sezonu bitirmiş olacağız” diye konuştu. Novak ise “Elimizdeydi ve kaybettik” açıklaması yaptı.

    Taraftardan özür diliyoruz

    , maçından sonra açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Şampiyonluk hedefimizdi ama başaramadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bu sene 'nı alarak sezonu bitirmiş olacağız" diye konuştu. Novak ise "Elimizdeydi ve kaybettik" açıklaması yaptı.


    Bordo-Mavili taraftarlar 3-1'den kaybedilen maçtan sonra futbolcuları eleştirdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, takımı eleştirirken maçın hakemi Atila Karaoğlan'a da yüklendi.

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