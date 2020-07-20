Taraftardan özür diliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, İttifak Holding Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Şampiyonluk hedefimizdi ama başaramadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bu sene Türkiye Kupası'nı alarak sezonu bitirmiş olacağız" diye konuştu. Novak ise "Elimizdeydi ve kaybettik" açıklaması yaptı.



Bordo-Mavili taraftarlar 3-1'den kaybedilen maçtan sonra futbolcuları eleştirdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, takımı eleştirirken maçın hakemi Atila Karaoğlan'a da yüklendi.