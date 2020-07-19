Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle, FB BJK şifresiz kanallar, Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasındaki derbide bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Peki BJK-FB maçı canlı skor kaç kaç? İşte detaylar İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de