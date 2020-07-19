Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından 10 numara transferi için arayışlara başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu Yunus Mallı için harekete geçti. Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre F.Bahçe, yakın zamanda Yunus Mallı'nın temsilcileriyle bir araya geldi.
ÜCRETİ BİR MİKTAR DÜŞECEK
Haberde henüz Wolfsburg ile görüşülmediği, transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun kazandığı yıllık ücret olduğu belirtildi. Yunus Mallı'nın yıllık ücreti brüt 4.5 milyon Euro.
WOLFSBURG İLE GÖRÜŞÜLECEK
Sarı-Lacivertli kurmaylar Yunus'un ücretinde makul bir seviyeye gelindikten sonra Wolfsburg kulübü ile masaya oturulacak ve anlaşma zemini sağlanmaya çalışılacak.