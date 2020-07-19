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    • Spor
    • 19.07.2020 Gazete
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    'de sürprizi! Menajeriyle görüşüldü...

    Alman Bild gazetesi li kurmayların ’nın menajeri ile bir araya geldiğini ve ciddi bir ilerleme kaydettiğini yazdı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Yunus'un ücretinde makul bir seviyeye gelindikten sonra Wolfsburg kulübü ile masaya oturulacak ve anlaşma zemini sağlanmaya çalışılacak.



    Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından 10 numara i için arayışlara başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu Yunus Mallı için harekete geçti. Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre F.Bahçe, yakın zamanda Yunus Mallı'nın temsilcileriyle bir araya geldi.



    ÜCRETİ BİR MİKTAR DÜŞECEK
    Haberde henüz Wolfsburg ile görüşülmediği, transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun kazandığı yıllık ücret olduğu belirtildi. Yunus Mallı'nın yıllık ücreti brüt 4.5 milyon Euro.



    WOLFSBURG İLE GÖRÜŞÜLECEK
    Sarı-Lacivertli kurmaylar Yunus'un ücretinde makul bir seviyeye gelindikten sonra Wolfsburg kulübü ile masaya oturulacak ve anlaşma zemini sağlanmaya çalışılacak.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Yunus Mallı sürprizi! Menajeriyle görüşüldü...
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