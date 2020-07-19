KAYSERİSPOR'DA 2 CEZALI

Ligde kalmak için mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir mücadelesinde kart cezalıları Mensah ve Diego ile sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Krvzic ve Mesanovic'ten yoksun olarak sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürdü: "Lung- Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Campanharo, Aksel, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets"

DEV EKRANDA MAÇ İZLETİLDİ

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

KADINA ŞİDDETE TEPKİ

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.

ŞAMPİYON OLURSA KUPA KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Öte yandan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupasına gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kavuşacak.