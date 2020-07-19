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    • 19.07.2020 23:24
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    2019-2020 şampiyonu son dakika kim oldu? ! Başakşehir şampiyon mu?

    'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda 'un İttifak Holding ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. 'de 33. haftada Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a yenilmesinin ardından bitime bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında kupasına gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kavuşacak.

    Süper Lig 2019-2020 şampiyonu kim oldu? Başakşehir mi, Trabzonspor mu?

    Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u; 4 puan gerideki takipçisi Trabzonspor ise Konyaspor'u konuk etti. Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'a mağlup oldu ve Başakşehir'i yakalama şansını kaybetti. Başakşehir ise, devam eden maçta kaybetse bile 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

    BAŞAKŞEHİR SAHASINDA KAZANIRSA ŞAMPİYON

    Süper Lig'de 33. haftada Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a yenilmesinin ardından bitime bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti.

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    MEDIPOL BAŞAKŞEHİR-HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

    Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı şampiyonluk yolundaki önemli maçta, turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

    Turuncu-lacivertlileren geçen hafta 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde forma giyen Mehmet Topal ve Danijel Aleksic'i yedek kulübesine çeken Buruk, bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Eljero Elia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

    Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki mücadelede takımını Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Elia ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya sürdü.

    AZUBUIKE KADRODA YER ALMADI

    Medipol Başakşehir'de Kayserispor karşılaşması öncesinde sakatlığı süren Okechukwu Azubuike kadroda yer almadı.

    Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler ve Danijel Aleksic yer aldı.

    KAYSERİSPOR'DA 2 CEZALI

    Ligde kalmak için mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir mücadelesinde kart cezalıları Mensah ve Diego ile sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Krvzic ve Mesanovic'ten yoksun olarak sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında şu 11'i sahaya sürdü: "Lung- Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Campanharo, Aksel, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets"

    DEV EKRANDA MAÇ İZLETİLDİ

    Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.

    Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

    KADINA ŞİDDETE TEPKİ

    Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

    Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.

    ŞAMPİYON OLURSA KUPA KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

    Öte yandan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupasına gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kavuşacak.
    Haberler Spor Süper Lig 2019-2020 şampiyonu son dakika kim oldu? Süper Lig puan durumu tablosu! Başakşehir şampiyon mu?
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