Stopere geçen Fener’i yakıyor

Jailson'un mecburen stoperde oynadığı maçlarda yaptığı bireysel hatalarla birçok puan kaybeden Fenerbahçe'de dünkü Sivas maçında Ozan Tufan, orta sahadan stopere çekildi.

Serdar'ın yokluğunda stoper oynayan Ozan, Sivas'ın ilk golünün geldiği penaltıya sebebiyet verdi. Sivas'ın Emre ile bulduğu ikinci golde de hatası olan Ozan, dün akşam kötü bir oyun sergiledi.

KANARYA'YA ÇİFTE ŞOK

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Sivasspor maçın 63. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı. 82. dakikada sakatlanan Falette de karşılaşmayı tamamlayamadı.