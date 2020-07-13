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    • Spor
    • 13.07.2020 Gazete
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    Stopere geçen Fener’i yakıyor

    Jailson'un mecburen stoperde oynadığı maçlarda yaptığı bireysel hatalarla birçok puan kaybeden 'de dünkü maçında , orta sahadan stopere çekildi.

    Stopere geçen Fener’i yakıyor

    Jailson'un mecburen stoperde oynadığı maçlarda yaptığı bireysel hatalarla birçok puan kaybeden Fenerbahçe'de dünkü maçında Ozan Tufan, orta sahadan stopere çekildi.

    Serdar'ın yokluğunda stoper oynayan Ozan, Sivas'ın ilk golünün geldiği penaltıya sebebiyet verdi. Sivas'ın Emre ile bulduğu ikinci golde de hatası olan Ozan, dün akşam kötü bir oyun sergiledi.

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    'nin orta saha oyuncusu , maçın 63. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı. 82. dakikada sakatlanan Falette de karşılaşmayı tamamlayamadı.

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