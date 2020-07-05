21 yaşındaki Kolombiyalı sağ açık Ivan Angulo için G.Saray'ın teklifte yaptığı iddia edildi. Haber Brezilya basınında çıktı.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Kasımpaşa, saat 18.30'da 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. İttifak Holding Konyaspor da 21.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlaycak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Fırat Aydınus.
POLE POZİSYONU BOTTAS'IN
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. 2. sıra takım arkadaşı Hamilton'un.
DENİZLİSPOR'DA UYGUN DÖNEMİ SONA ERDİ
Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Denizlispor, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti. Denizli, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun ile de yollarını ayırdı.
BEŞİKTAŞ MÜZESİ DİJİTALDE
Türkiye'de spor tarihi ve kültürü adına ilk spor müzesi özelliğini taşıyan Beşiktaş JK Müzesi dijital ortama taşınarak bir ilki gerçekleştirdi.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Kasımpaşa, saat 18.30'da 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. İttifak Holding Konyaspor da 21.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlaycak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Fırat Aydınus.
POLE POZİSYONU BOTTAS'IN
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. 2. sıra takım arkadaşı Hamilton'un.
DENİZLİSPOR'DA UYGUN DÖNEMİ SONA ERDİ
Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Denizlispor, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti. Denizli, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun ile de yollarını ayırdı.
BEŞİKTAŞ MÜZESİ DİJİTALDE
Türkiye'de spor tarihi ve kültürü adına ilk spor müzesi özelliğini taşıyan Beşiktaş JK Müzesi dijital ortama taşınarak bir ilki gerçekleştirdi.