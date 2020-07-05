Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ya Aslan pençesi! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    21 yaşındaki Kolombiyalı sağ açık için G.Saray'ın teklifte yaptığı iddia edildi. Haber Brezilya basınında çıktı. İşte 5 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ivan Angulo’ya Aslan pençesi!
    21 yaşındaki Kolombiyalı sağ açık Ivan Angulo için G.Saray'ın teklifte yaptığı iddia edildi. Haber Brezilya basınında çıktı.



    SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
    Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Kasımpaşa, saat 18.30'da 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. İttifak Holding Konyaspor da 21.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlaycak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Fırat Aydınus.

    POLE POZİSYONU BOTTAS'IN
    2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya 'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. 2. sıra takım arkadaşı Hamilton'un.



    DENİZLİSPOR'DA UYGUN DÖNEMİ SONA ERDİ
    Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Denizlispor, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti. Denizli, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in ardından Bülent Uygun ile de yollarını ayırdı.



    BEŞİKTAŞ MÜZESİ DİJİTALDE
    Türkiye'de spor tarihi ve kültürü adına ilk spor müzesi özelliğini taşıyan JK Müzesi dijital ortama taşınarak bir ilki gerçekleştirdi.

    Haberler Spor Ivan Angulo’ya Aslan pençesi! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri