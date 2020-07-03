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    • Spor
    • 03.07.2020 Gazete
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    'da Henry Onyekuru depremi!

    Sarı- Kırmızılılar'ın devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun kulübü Monaco sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle 'a yazı göndererek Nijeryalı futbolcuyu geri çağırdı. maçı öncesi yaşanan bu gelişme can sıkarken Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fransız kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

    Onyekuru depremi
    G.Saray'da Onyekuru krizi yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun kulübü Monaco sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle 'a yazı göndererek Nijeryalı futbolcuyu geri çağırdı.



    maçı öncesi yaşanan bu gelişme can sıkarken Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fransız kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Onyekuru bu nedenle sabah yapılan antrenmana çıkmadı.
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