G.Saray'da Onyekuru krizi yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun kulübü Monaco sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle Galatasaray'a yazı göndererek Nijeryalı futbolcuyu geri çağırdı.
Trabzonspor maçı öncesi yaşanan bu gelişme can sıkarken Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fransız kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Onyekuru bu nedenle sabah yapılan antrenmana çıkmadı.
Trabzonspor maçı öncesi yaşanan bu gelişme can sıkarken Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fransız kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Onyekuru bu nedenle sabah yapılan antrenmana çıkmadı.