Rekora 1 kaldı!

Başakşehir önünde çok iyi bir futbol sergilemesine rağmen 1 puanla yetinen Galatasaray'ın kazanamama serisi devam ediyor. Pandemi öncesi Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan Sarı- Kırmızılılar ligin yeniden başlaması sonrası ise ilk maçta Rizespor'a deplasmanda yenildi. Cimbom ardından da Gaziantep ve Başakşehir ile berabere kaldı. Fatih Terim yönetiminde daha önce 2003- 2004 sezonunda üst üste 6 maç kazanamayan Galatasaray, Trabzonspor'u da yenemezse bu kötü rekoru egale edecek. Cimbom ligdeki son galibiyetini Gençlerbirliği önünde 3-0'lık skorla aldı.