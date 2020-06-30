Rekora 1 kaldı!

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    • 30.06.2020 Gazete
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    yönetiminde daha önce 2003- 2004 sezonunda üst üste 6 maç kazanamayan , 'u da yenemezse bu kötü rekoru egale edecek.

    Fatih Terim yönetiminde daha önce 2003- 2004 sezonunda üst üste 6 maç kazanamayan Galatasaray, Trabzonspor'u da yenemezse bu kötü rekoru egale edecek.
    Başakşehir önünde çok iyi bir futbol sergilemesine rağmen 1 puanla yetinen 'ın kazanamama serisi devam ediyor. Pandemi öncesi ve ile berabere kalan Sarı- Kırmızılılar ligin yeniden başlaması sonrası ise ilk maçta Rizespor'a deplasmanda yenildi. Cimbom ardından da ve ile berabere kaldı. yönetiminde daha önce 2003- 2004 sezonunda üst üste 6 maç kazanamayan Galatasaray, 'u da yenemezse bu kötü rekoru egale edecek. Cimbom ligdeki son galibiyetini önünde 3-0'lık skorla aldı.
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