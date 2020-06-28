



Beşiktaş'a geldiğinde yönetimle maaş bile konuşmayan Sergen Yalçın'ın yetkileri de artırılırken kulübün mali durumuna bakılarak başarılı hocanın maaşında düzeltmeye gideceği de konuşuluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin Yalçın'ın özellikle genç oyuncuları motive etmesinden memnun olduğu ortaya çıkarken alt yapı için de sık sık görüşlerine başvuracağı öne sürüldü.