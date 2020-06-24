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    • Spor
    • 24.06.2020 Gazete
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    ’ya kur başvurusu

    yönetimi 'ya, diğer Türk kulüpleri adına da çok önem taşıyan bir başvuru yaptı. Siyah-Beyazlı önetim UEFA nezdinde incelemeleri yapılırken, kur farkının da mutlaka dikkate alınmasını, Türk takımlarının da geçmişten bugüne yansıyan larda kur farkının değişmesiyle giderlerinin arttığını belirtti.

    UEFA’ya kur başvurusu
    Beşiktaş yönetimi 'ya, diğer Türk kulüpleri adına da çok önem taşıyan bir başvuru yaptı. Siyah-Beyazlı önetim UEFA nezdinde incelemeleri yapılırken, kur farkının da mutlaka dikkate alınmasını, Türk takımlarının da geçmişten bugüne yansıyan larda kur farkının değişmesiyle giderlerinin arttığını belirtti.

    MALİ BİLANÇOLAR TFF'YE VERİLDİ
    mali bilançolarını 'ye vererek beklemeye geçti. Yeni bütçenin 35 milyon Euro civarında olması bekleniyor.
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