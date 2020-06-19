Rebocho’ya güle güle

Kartal'da Karius'un ardından sezon bitmeden ikinci ayrılık da gerçekleşti. Siyah-Beyazlılar kiralık sözleşmesi sona eren Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. 20 maçta forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak olan Portekizli sol bek bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı. Guingamp'tan kiralanan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Pedro Rebocho gol veya asist katkısı yapamadı.