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    • Spor
    • 19.06.2020 Gazete
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    Rebocho’ya güle güle

    'da Karius'un ardından sezon bitmeden ikinci ayrılık da gerçekleşti. Siyah-Beyazlılar kiralık sözleşmesi sona eren ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Rebocho’ya güle güle
    Kartal'da Karius'un ardından sezon bitmeden ikinci ayrılık da gerçekleşti. Siyah-Beyazlılar kiralık sözleşmesi sona eren ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. 20 maçta forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak olan Portekizli sol bek bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı. Guingamp'tan kiralanan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Pedro Rebocho gol veya asist katkısı yapamadı.
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