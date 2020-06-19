Fenerbahçe Başkanı Ali Koç online olarak gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında konuştu. Yanlış transferlerden ders aldıklarını söyleyen Başkan Koç, "Artık yüksek transfer ücreti vermek istemiyoruz. Politikamız Türkleşme'dir. Daha fazla Türkleşmek zorundayız. Akıllı, maliyet ve performans açısından transfere bakmamız gerekiyor. Gerek Emre Belözoğlu gerek teknik ekiple yaptığımız çalışmalar sonunda iyi bir portföyümüz var elimizde. Kimleri alıp kimleri satacağız şu an için bilmiyoruz. Bazı oyuncularımızla ilgilenen, kulüpler var" diye konuştu.