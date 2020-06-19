Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Türkleşmemiz gerekiyor

    ’nda konuşan Başkan ,”Yanlış lerdend ers aldık. Yüksek transfer ücreti vermek istemiyoruz. Daha fazla Türkleşmem izgerekiyor” dedi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç online olarak gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında konuştu. Yanlış lerden ders aldıklarını söyleyen Başkan Koç, "Artık yüksek transfer ücreti vermek istemiyoruz. Politikamız Türkleşme'dir. Daha fazla Türkleşmek zorundayız. Akıllı, maliyet ve performans açısından transfere bakmamız gerekiyor. Gerek Emre Belözoğlu gerek teknik ekiple yaptığımız çalışmalar sonunda iyi bir portföyümüz var elimizde. Kimleri alıp kimleri satacağız şu an için bilmiyoruz. Bazı oyuncularımızla ilgilenen, kulüpler var" diye konuştu.

    Haberler Spor Ali Koç: Türkleşmemiz gerekiyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri