Felipe Melo, Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medya hesabından, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart gördü" paylaşımını yaptı. Sanatçı Ceyhun Fersoy, Melo'nun bu paylaşımına küfürlü bir yanıt verdi. Fersoy daha sonra hesabından özür diledi. Ardından Melo da "Sorun yok kardeşim. Kendine iyi bak" cevabını verdi.
Melo'nun F.Bahçe- Trabzon sonrası yaptığı paylaşıma sanatçı Ceyhun Fersoy tepki gösterdi.
Melo'nun F.Bahçe- Trabzon sonrası yaptığı paylaşıma sanatçı Ceyhun Fersoy tepki gösterdi.