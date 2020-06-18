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    • Spor
    • 18.06.2020 Gazete
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    ettiği küfüre pişman oldu

    , 'nun gördüğü sonrası hesabından, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart gördü" paylaşımını yaptı. Sanatçı , Melo'nun bu paylaşımına küfürlü bir yanıt verdi. Fersoy daha sonra hesabından özür diledi.

    Ettiği küfüre pişman oldu
    , 'nun gördüğü sonrası hesabından, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart gördü" paylaşımını yaptı. Sanatçı , Melo'nun bu paylaşımına küfürlü bir yanıt verdi. Fersoy daha sonra hesabından özür diledi. Ardından Melo da "Sorun yok kardeşim. Kendine iyi bak" cevabını verdi.



    Melo'nun F.Bahçe- sonrası yaptığı paylaşıma sanatçı Ceyhun Fersoy tepki gösterdi.
    Haberler Spor Ceyhun Fersoy ettiği küfüre pişman oldu
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